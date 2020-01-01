  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم 5 بركسات ويجرف 14 دونما في العيسوية

الثلاثاء 28 يوليو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وجرفت نحو 14 دونما.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص ، إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت البلدة، وجرفت آلياتها نحو 10 دونمات في المنطقة الشمالية، و4 أخرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، كما احتجزت عشرات المركبات قرب الأراضي التي تم تجريفها.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت 5 بركسات، منها بركسان للأغنام واستولت على 3 رؤوس أغنام من أحدهما، وآخر للخيول، وآخرين عبارة عن "معرشات" تعود لعائلة أبو الحمص ودرويش في البلدة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

هدوء حذر يخيم على الحدود الشمالية.. الاحتلال يزعم تصفية 4 من عناصر حزب الله

إسرائيل تهدد قيادات من “حماس” في الضفة لتخريب جهود المصالحة مع “فتح”

حزب الله يفند ادعاءات الاحتلال: لم يحصل إطلاق نار من طرفنا في أحداث اليوم وردنا آت حتماً..

مجندة "إسرائيلية" كادت ان تشعل حرباً مع حزب الله

الحكومة تعلن الإجراءات والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى..

بوساطة من الهيئة المستقلة.. توقيع اتفاق بين "حمد والمدهون" لتنظيم عمل وزارة التنمية بغزة

رونالدو ينطق "لفظ الجلالة" في احتفاله مع بنعطية (شاهد)

الأخبار الرئيسية

p

6 سنوات على العملية .. القسام ينشر التفاصيل الدقيقة لعملية "ناحل عوز"

مجندة "إسرائيلية" كادت ان تشعل حرباً مع حزب الله

البنك الدولي يقدم 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري "كورونا" في فلسطين

معاريف: حادثة أمس قد تؤدي إلى مواجهة أكبر على الجبهة الشمالية

نتنياهو

"حزب الله يلعب بالنار"... نتنياهو ووزير جيشه يتوعدان لبنان برد قوي وحاد...