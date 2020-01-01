الاحتلال يهدم 5 بركسات ويجرف 14 دونما في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وجرفت نحو 14 دونما.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص ، إن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت البلدة، وجرفت آلياتها نحو 10 دونمات في المنطقة الشمالية، و4 أخرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، كما احتجزت عشرات المركبات قرب الأراضي التي تم تجريفها.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت 5 بركسات، منها بركسان للأغنام واستولت على 3 رؤوس أغنام من أحدهما، وآخر للخيول، وآخرين عبارة عن "معرشات" تعود لعائلة أبو الحمص ودرويش في البلدة.