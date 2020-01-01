8 أطعمة تجعل أسنانك صفراء انتبه منها

وكالات / سما /

نشرت مجلة "تيك بيت" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الأطعمة التي تسبب اصفرار الأسنان وفقدانها لبريقها، بسبب احتوائها على الأحماض والمواد الصبغية التي تتلف المينا الذي يكسب الأسنان بياضها.

وقالت المجلة، في تقريرها، إن الأسنان مع مرور الزمن والتقدم في السن تبدأ تدريجيا بفقدان بياضها وبريقها. ولكن هناك بعض الأطعمة التي قد تغير لونها وتؤدي لتآكل المينا، وهو أمر مزعج لجميع الناس من الناحية الجمالية.

وعرضت المجلة ثمانية أطعمة تؤدي لاصفرار الأسنان. ولكن ليس من المنصوح به التوقف عن تناولها تماما نظرا لاحتوائها على عناصر مغذية، فضلا عن كونها تلعب دورا في الحفاظ على توازن الجسم. في المقابل، يوصى بتنظيف الأسنان جيدا بعد تناولها والحرص على استهلاكها بشكل متوازن.

عصير الليمون

إن شرب المياه الساخنة والليمون أصبح عادة رائجة في السنوات الأخيرة. لكن الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال تحتوي على كميات عالية من الحمض، الذي يتسبب في إزالة مينا الأسنان وظهور الأنسجة الصفراء.

الخل البلسمي

يتميز هذا النوع من الخل بطعمه والنكهة التي يضفيها عند وضعه على السلطة وعدة أنواع من الأطباق، إلا أن طبيعته اللزجة تجعله يلتصق بالأسنان ويسبب ظهور البقع.

الشاي

أشارت المجلة إلى أن العفص والفينولات التي تمتاز بفوائدها المضادة للالتهابات والمسرعة للشفاء موجودة في الشاي بكميات كبيرة. ولكن رغم كل هذه الفوائد الصحية، فإن هاتين المادتين تسببان اصفرار الأسنان، وخاصة عند شرب الشاي الأسود. كما أن مادة العفص موجودة أيضا في النبيذ الأحمر.

الكاري

نبهت المجلة إلى أن الكاري من أقوى البهارات وله فوائد كثيرة، منها الوقاية من الأمراض العقلية، وتحسين عملية الهضم، وتنشيط الجهاز المناعي، ولكن المشكل هو أن الكاري يسبب التصبغ الشديد ويؤثر على لون الأسنان.

الكرز والتوت والعنب البري

تسبب كل عصائر الفواكه بشكل عام تغير لون الأسنان، إلا أن هناك أنواعا من الفواكه الغنية بالصبغيات مثل التوت والعنب البري والكرز وهي التي تؤثر أكثر من غيرها. إن هذه الفواكه غنية بالسكريات التي تزيد من تكاثر البكتيريا في الفم، وتسبب تلف الأسنان وتصبغها. لذلك من المهم جدا غسل الأسنان بعد تناول هذه الفواكه التي لا ينصح أبدا بتركها، باعتبار أنها مفيدة جدا للجسم وتحتوي على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الكاتشاب

تعتبر الطماطم شديدة الحمضية، كما أن لونها فاقع، ولهذا فإن الصلصة أو الكاتشاب يمكن أن يسببا تآكل مينا الأسنان وظهور بقع صفراء.

القهوة

ربما تكون القهوة من أشهر مسببات اصفرار الأسنان، إذ تحتوي على الحمض ولونها داكن، وهي تتغلغل في المسام الصغيرة الموجودة في مينا الأسنان. وكثيرون من الذين يشربون القهوة كل يوم ينتهي بهم الأمر إلى اصفرار الأسنان بشكل دائم.

صلصة الصويا

إن اللون الداكن لصلصة الصويا، التي يكثر استخدامها في المطبخ الياباني، يمكن أن يعلق في الأسنان ويبقى أثره ظاهرا عليها حتى بعد وقت طويل من الاستمتاع بالطعام.