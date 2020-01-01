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إطلاق مسبار المريخ "بيرسيفيرانس" التابع لوكالة ناسا يوم الخميس

الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق مسبار المريخ "بيرسيفيرانس" التابع لوكالة ناسا يوم الخميس


وكالات / سما /

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الاثنين إن مسبار المريخ "بيرسيفيرانس" التابع لها مستعد للإطلاق هذا الأسبوع.

وخضعت البعثة لمراجعة رئيسية أخيرة من جانب فريقي المركبة الفضائية والإطلاق قبل انطلاقها المخطط له من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا يوم الخميس.

وقال جيم بريدنشتاين مدير ناسا في مؤتمر صحفي "أريد فقط أن أقول إن مراجعة الاستعداد للانطلاق قد اكتملت وإننا في الواقع منحنا إشارة /الموافقة/ على الإطلاق".

ومن المقرر أن يهبط المسبار وهو بحجم سيارة صغيرة على كوكب المريخ في شباط/ فبراير من العام المقبل.

وتم تصميم المسبار للبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة ودراسة مناخ وجيولوجيا المريخ وجمع وتخزين عينات من الصخور والتربة فضلا عن تمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر.

#مسبار #المريخ #ناسا

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