تواصل منافسات بطولة الأكاديميات الأولى بغزة

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تواصلت في ملعب اليرموك بمدينة غزة, بطولة الأكاديميات الأولى لكرة القدم, التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني للعبة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة في قطاع غزة.

وفي فئة مواليد 2008-2009, فاز فريق أكاديمية المحترفين على الوحدة (2-0) لحساب منافسات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية اكتسح فريق سكور نظيره القلعة (4-1)، وتعادل الهدف مع تشامبيونز "أ" (2-2).

وفي فئة مواليد 2006-2007, تفوق فريق أكاديمية تشامبيونز "أ" على الوحدة "أ" (3-0)، والنجوم على الهدف (2-0)، وتعادل تشامبيونز "ب" مع القلعة (1-1)، والمحترفين "أ" مع الوحدة "ب" (0-0).