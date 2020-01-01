خدمات خانيونس يضم لاعبا مخضرما ويستعيد حارسه

خانيونس / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إتمام نادي خدمات خانيونس صفقة لاعب مخضرم, للدفاع عن ألوانه الموسم القادم.

وأكدت التقارير, أن المخضرم محمد بارود سينضم لصفوف خدمات خانيونس, استعدادا للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الأولى.

ويعدّ بارود إضافة جيدة لخط وسط "الذئاب", لا سيما أنه يملك خبرة كبيرة في الملاعب الغزية, بحكم تواجده سنين طويلة مع شباب رفح, قبل أن يلعب في الموسم الأخير مع الأقصى.

كما استعاد خدمات خانيونس, حارسه شادي أبو العراج للعب معه من جديد, عقب نهاية مشواره مع الصداقة في الموسم الأخير, وعدم اتفاقه النهائي مع غزة الرياضي بخصوص الموسم المقبل.