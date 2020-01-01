زيدان يختار شريك هازارد وبنزيما أمام مانشستر سيتي

وكالات / سما /

ادعت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد استقر على اللاعب الذي سيشارك كريم بنزيما وإدين هازارد في الخط الأمامي خلال مباراة مانشستر سيتي، والتي ستلعب يوم الجمعة الموافق 7 من شهر أغسطس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي بفارق هدفين لكي يعبر إلى ربع النهائي، أو الفوز بفارق هدف لكن بشرط تسجيل أكثر من هدفين، وذلك بعد خسارة الفريق في مباراة الذهاب على أرضه بهدفين مقابل هدف.

وهناك العديد من اللاعبين الذين يتنافسون في ريال مدريد للحصول على المركز الوحيد الغير محسوم في الخط الأمامي، كون مشاركة كريم بنزيما وإدين هازارد مؤكدة في حال لم يتعرضان لأي إصابة خلال فترة الاستعداد.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن زيدان سوف يعتمد على إيسكو في هذا المركز ليكون لاعب خط وسط رابع يساند بنزيما وهازارد في خط الهجوم، وبالطبع سيتحول شكل الفريق إلى 4-4-2 على شكل الماسة.

وأضاف التقرير أن إيسكو دائماً ما يحظى بثقة زيدان في المواعيد الكبرى، ولن يتغيّر شيء هذه المرة رغم أن اللاعب انخفض مستواه ولم يتم الاعتماد عليه كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة بعد التوقف الطويل.

ويتنافس إيسكو على هذا المركز مع ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو، خاميس رودريجيز، جاريث بيل، وحتى لوكا مودريتش وفيدريكو فالفيردي كون أحدهما سيبقى على دكة البدلاء.