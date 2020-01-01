تشافي لا يستبعد تدريب برشلونة في المستقبل القريب

وكالات / سما /

ترك تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد الباب مفتوحاً لخلافة المدرب كيكي سيتيين في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن برشلونة يأتي قبل أي شيء بالنسبة له.

وحاول برشلونة التعاقد مع تشافي في منتصف الموسم الحالي قبل إقالة إرنستو فالفيردي، لكنه رفض العرض المقدم من إريك أبيدال وقرر الاستمرار في تجربته مع نادي السد، الأمر الذي جعل النادي يتجه نحو كيكي سيتيين الذي بات مستقبله مهدداً بعد خسارة لقب الدوري الإسباني.

وجدد تشافي هيرنانديز عقده مع نادي السد لموسم آخر قبل بضعة أسابيع، وبالتالي أصبحت مهمة برشلونة بالتوقيع معه عقب نهاية الموسم الحالي شبه مستحيلة، لكنه يبقى خياراً متاحاً في صيف 2021، وهذا متوقف على ظروف الفريق في ذلك الوقت.

وخلال حوار أجراه الدولي الإسباني السابق مع صحيفة ماركا الإسبانية، أكد إمكانية تدريب برشلونة قريباً، لكن في الوقت ذاته، أوضح أنه يركز على نادي السد في الوقت الراهن ويريد خوض معه الموسم القادم.

وقال تشافي عندما تم سؤاله عن إمكانية حدوث مفاجأة وتوليه تدريب برشلونة مبكراً “لا أخفي شيء، وقد قلت دائماً، عندما يحين الوقت، سأكون في برشلونة، إنه منزلي، وهذا حلم بالنسبة لي”.

وتابع “لكني أركز الآن على السد، وأتطلع للموسم الجديد معه، سيأتي وقت برشلونة سواء على المدى القصير أو البعيد، لكن قبل كل شيء، يجب احترام كيكي سيتيين، واتمنى للفريق كل التوفيق”.