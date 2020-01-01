العثور على جثة مواطنة داخل مركبة برام الله

رام الله / سما /

عُثر صباح اليوم الثلاثاء، على جثة مواطنة (39 عاما) داخل مركبة بالمنطقة الصناعية ببتونيا غربي مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن غرفة عمليات الشرطة في رام الله تلقت بلاغاً صباح اليوم، يفيد بوجود جثة لمواطنة (39 عاما) متوفاة داخل مركبة في المنطقة الصناعية في بيتونيا. وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وحضرت النيابة العامة والطب العدلي للمكان وباشروا بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأضاف أنه تم نقل الجثمان لمستشفى رام الله الحكومي، وقررت النيابة التحفظ عليه وإحالته للطب العدلي للتشريح للوقوف على أسباب الوفاة.