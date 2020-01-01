رسمياً.. باريس يعلن مدة غياب مبابي وموقفه من مباراة أتالانتا

وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،مساء اليوم الاثنين ، نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كيليان مبابي ، على موضع إصابته التي يعاني منها مؤخراً.

و كشف فريق بارك دي برانس مدة غياب مبابي عن الفريق في الفترة القادمة، مؤكداً أنه سيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 21 يوماً.

و قال الفريق الباريسي في بيان رسمي منذ قليل ” خضع كيليان مبابي لفحوصات على كاحله الأيمن بعد الإصابة التي تلقاها في نهائي كأس فرنسا ضد سانت إيتيان”.

و أضاف النادي ” و أكدت الفحوصات التي أجريت اليوم على كاحل اللاعب أنه يعاني من التواء في الكاحل، مع وجود إصابة على مستوى الرباط الخارجي للكاحل”.

و أكمل الفريق الباريسي بيانه ” تقدر مدة غياب اللاعب عن الملاعب بحوالي ثلاثة أسابيع”.

و بذلك يتأكد غياب مبابي عن مباراة باريس ضد أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من أغسطس المقبل.