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رسمياً.. باريس يعلن مدة غياب مبابي وموقفه من مباراة أتالانتا

الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. باريس يعلن مدة غياب مبابي وموقفه من مباراة أتالانتا


وكالات / سما /

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ،مساء اليوم الاثنين ، نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كيليان مبابي ، على موضع إصابته التي يعاني منها مؤخراً.

و كشف فريق بارك دي برانس مدة غياب مبابي عن الفريق في الفترة القادمة، مؤكداً أنه سيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 21 يوماً.

و قال الفريق الباريسي في بيان رسمي منذ قليل ” خضع كيليان مبابي لفحوصات على كاحله الأيمن بعد الإصابة التي تلقاها في نهائي كأس فرنسا ضد سانت إيتيان”.

و أضاف النادي ” و أكدت الفحوصات التي أجريت اليوم على كاحل اللاعب أنه يعاني من التواء في الكاحل، مع وجود إصابة على مستوى الرباط الخارجي للكاحل”.

و أكمل الفريق الباريسي بيانه ”  تقدر مدة غياب اللاعب عن الملاعب بحوالي ثلاثة أسابيع”.

و بذلك يتأكد غياب مبابي عن مباراة باريس ضد أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من أغسطس المقبل.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي

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