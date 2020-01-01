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القطاعات الصحية تعلن الاضراب غدا احتجاجا على سياسة البنوك

الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القطاعات الصحية تعلن الاضراب غدا احتجاجا على سياسة البنوك


رام الله / سما /

قال رئيس نقابة المهن الصحية الدكتور اسامة النجار، ان يوم غد الاربعاء سيشهد اضراباً لكافة العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، باستثناء الطواقم العاملة في مكافحة ومعالجة فيروس "كورونا".

وأضاف النجار:" يوم غد الاربعاء سنسلم المفاتيح لمن يستطيع القيام بالواجب ونستنثني من الاضراب طواقم العاملين في كورونا".

وأوضح النجار، ان الاضراب ليس لعدم صرف رواتب موظفي القطاع العام، وإنما جاء رفضاً "لسياسات البنوك المدعومة من سلطة النقد الفلسطينية والتي تهدف الى اذلال الموظفين".

وقال :"نحن مِن يقف بخط المواجهة الاول، وتحملنا عدم صرف الرواتب لأشهر وسنتحمل لأشهر اضافية نظرا للاوضاع الاقتصادية، لكن للاسف قوبلنا بالنكران".

وأكد:" نرفض بان تكون سلطة النقد، سلطتها اعلى من سلطة الرئيس والدولة ونرفض دور البنوك التي تمارس سياسة الاحتلال ولتذهب هذه البنوك للجحيم، و التي تمارس سياسات قهر واذلال للموظفين".

وتابع النجار :"سلطة النقد للاسف خرجت بالامس على لسان رئيسها عزام الشوا، وصاغت بياناً مهترئا، ولن نسمح بمثل هذا الاجراء ان يطبق في ظل عدم صرف الرواتب وخصم على الشيكات المرتجعة".

وطالب رئيس نقابة المهن الصحية، الحكومة ان "يمونوا" على الطرف الآخر -البنوك- وان نرى شيئا واضحا وصريحا مِن وزارة المالية وسلطة النقد وتفسيرات على ما يجري مِن غرامات وفوائد.

وتابع:" الجميع يعلم المشكلة التي وضعتنا بها السلطة ماليا كما الاحتلال وحاولنا عدة مرات تجاوز الازمة، ونرفض استمرار القمع المتواصل لموظفي القطاع الصحي وهم يقفون الان في خط الدفاع الاول عن الوطن والمواطن".

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