رام الله / سما /

تصدر إحراق مستوطنين مرافق مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة، عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما ركزت الصحف في عناوينها على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

مستوطنون يحرقون مرافق مسجد في البيرة والمفتي يدعو شعبنا للدفاع عن "الأقصى" بعد دعوات لاقتحامه الخميس

الرئيس يعزي بوفاة الشاعر الفلسطيني الكبير هارون هاشم رشيد

وزيرا خارجية الأردن والفاتيكان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمنع تنفيذ خطة "الضم"

عطلة عيد تبدأ من صباح الخميس المقبل حتى مساء الاثنين 3 آب

إصابة الأسير المحرر محمد حزين بـ"كورونا"

وفاة و333 إصابة بـ"كورونا" و769 حالة تعاف وإغلاق كامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد

مجلس الوزراء يخصص مبلغاً مالياً لمساعدة المتضررين من الهدم الذي قام به الاحتلال من وادي الحمص

إسرائيل تتحدث عن إحباط محاولة تسلل ونتنياهو يحذر حزب الله

"الأيام:"

إغلاق شامل في أول يومين من عطلة العيد واستمرار منع التنقل بين محافظات الضفة

وفاتان وتسجيل 333 إصابة جديدة بـ"كورونا" غالبيتها في محافظات القدس

اشتية: مستمرون بوقف العلاقة مع الاحتلال ولن نتسلم أموال المقاصة عن الشهر الجاري

إسرائيل: قواعد التباعد الاجتماعي لا تنطبق على الأسرى الفلسطينيين

مستوطنون يحرقون مسجدا في البيرة ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه

المفتي: صلاة العيد الساعة السادسة و25 دقيقة صباحاً

الاحتلال يمنع مواطنات من السفر بذريعة عدم تسجيل أولادهن حديثي الولادة لديه

وقوع إصابات خلال اقتحام في محافظة جنين وحملات تجريف ومصادرة في محافظات أخرى

"القدس":

الحكومة تعلن الإجراءات والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى للحد من جائحة "كورونا"

مستوطنون يحرقون مرافق مسجد "البر والاحسان" في مدينة البيرة ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه

وفاتان و333 إصابة جديدة بالفيروس

مجلس الوزراء يقرر تخصيص مبلغ مالي لمساعدة المتضررين من الهدم في وادي الحمص

23 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب شهر 6

البنك الدولي يقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم موارد رزق السكان الأكثر احتياجاً بالضفة

صلاة عيد الأضحى الساعة 6:25