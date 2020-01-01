"أصالة" وبسمة وهبة تتعرضان لحادث خطير في البحر (شاهد)

القاهرة / وكالات /

تعرّضت المطربة السورية أصالة نصري، والإعلامية المصرية بسمة وهبة، لحادث خطير في بحر الإسكندرية، قبل يومين.

ونشرت وهبة فيديو وهي إلى جانب "أصالة"، التي تقود دراجة مائية "جيت سكي" في البحر، قبل أن ترتطم بصخرة، ما أدى إلى انقلاب مركبتهما، وسقوطهما في الماء.

ونشرت بسمة وهبة الفيديو في صفحتها عبر "إنستغرام"، وقالت إنها نجت من موت محقق.

وأضافت: "أنا اترميت برأسي عالصخر، وفقدت الوعي، ووقعت فى القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية".

فيما قالت "أصالة" إنها تهوى ركوب الدراجة المائية، وكانت تفضل أن تكون وحدها، إلا أن بسمة وهبة أصرت على مرافقتها.

وقالت أصالة إنها بخير، ولا تعاني من أي إصابات تذكر.