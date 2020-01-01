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جنين: تمديد إغلاق يعبد عقب الإعلان عن 11 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: تمديد إغلاق يعبد عقب الإعلان عن 11 إصابة جديدة بكورونا


رام الله / سما /

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد الرجوب أن الحالات الـ11 توزعت كالتالي:

8 إصابات في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، وإصابة واحدة في بلدة عرابة غرباً، وإصابة واحدة في بلدة برقين جنوب غرب المدينة، وإصابة واحدة في بلدة صير.

وبذلك فإن مجمل الإصابات النشطة في يعبد يرتفع إلى 30 إصابة.

وأكد الرجوب استمرار إغلاق بلدة يعبد لمدة 48 ساعة بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى صباح الخميس في الـ30 من تموز الجاري، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة.

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