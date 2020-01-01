كورونا عالميا : نحو 656 ألف وفاة وأكثر من 16 مليون اصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد " كوفيد19"، حتى مساء يوم أمس الإثنين، أن الفيروس أودى بحياة 655,503 أشخاص في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 16 مليون، و612 ألف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 10 ملايين و210 آلاف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية أعلنت 18 دولة، بينهم فلسطين، يوم أمس الإثنين، عن وفاة 208 أشخاص متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 9,434 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف نحو 195 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3,620 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع "Wordometers" المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الصحة العالمية أنها تعتبر جائحة كورونا أخطر حالة طارئة صحية أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى تسارع انتشار المرض.

أكثر من 150 ألف وفاة وزيادة عن 4 ملايين و 425 الف إصابة في أميركا

ولا تزال كل من الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، وبريطانيا، والمكسيك، وإيطاليا، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وتحافظ أميركا على تصدرها لقائمة دول العالم الأكثر تاثراً جراء الجائحة، وسجلت آخر 24 ساعة 435 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 150,283 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية اكثر من 4 ملايين، و 425 الف اصابة مؤكدة، منهم نحو 54 ألف إصابة جديدة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 87,618 شخصاً، منهم 566 حالة وفاة، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها اكثر من مليونين و442 الف حالة مؤكدة، منهم اكثر من 22 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.

فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 45,759 حالة، والإصابات 300,111 إصابة، منهم 7 حالات وفاة، و 685 إصابة جديدة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في المكسيك، 43,680 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 390,516 شخصاً، منهم 306 حالات وفاة، و5,480 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

اما في ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات لديها 35,112 حالة، وحصيلة المصابين 246,286 شخصاً، منهم 5 وفيات، و170 إصابة جديدة في الـ 24ساعة الاخيرة.

وتظهر البيانات العالمية تراجعاً ملحوظاً في اعداد الوفيات والاصابات في كل من بريطانيا وايطاليا في الآونة الاخيرة.

208 حالات وفاة و9,434 إصابة جديدة في 18 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 13 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الإثنين، عن 208 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، سلطنة عمان، الجزائر، الكويت، ليبيا، اليمن، المغرب، فلسطين، سوريا، الإمارات، والبحرين، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت العراق وفاة 96 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 4,458 شخصاً، كما سجلت 2,553 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 112,585 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 46 شخصا من مجموع 4,652 حالة وفاة، وعن تسجيل 420 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 92,482 حالة.

فيما سجلت السعودية 27 حالة وفاة، من مجموع 2,760 وفاة، كما سجلت 1,993 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 268,934 شخصاً.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 393 شخصا، كما سجلت 1,053 إصابة جديدة، من مجموع 77,058 إصابة حتى الآن.

فيما سجلت الجزائر وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,163 شخصاً، كما سجلت 616 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 27,973 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت 5 حالات وفاة، من مجموع 438 وفاة، كما سجلت 606 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين الإجمالي إلى 64,379 شخصاً.

وسجلت ليبيا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 64 شخصاً، كما سجلت 158 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,827 حالة حتى الآن.

وسجلت اليمن وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 483 شخصاً، كما سجلت 10 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 1,691 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 316 شخصاً، كما سجلت 609 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 20,887 حالة حتى الآن.

واعلن في فلسطين عن وفاة مواطنين إثنين، في الضفة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 81 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 333 إصابة جديدة في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 13,457 شخصاً حتى الآن.

وسجلت سوريا وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 40 شخصاً، كما سجلت 24 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 674 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 345 شخصاً، كما سجلت 264 إصابة جديدة مؤكدة، من مجموع 59,177 حالة حتى الآن.

كما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 141 شخصاً، وتم تسجيل 351 إصابة جديدة مؤكدة، من مجموع 39,482 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد يوم امس، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 292 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 109,597 حالة، توفي منهم 165 شخصا حتى الآن.

وسجلت لبنان اصابة 132 شخصا، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,882 حالة، توفي منهم 51 شخصا حتى الآن.

كما سجلت جيبوتي 9 اصابات جديدة مؤكدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,059 حالة، توفي منهم 58 شخصا حتى الآن.

وسجلت الأردن 8 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,176 حالة، توفي منهم 11 شخصا حتى الآن.

وسجلت تونس اصابة 3 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,455 حالة، توفي منهم 50 شخصا حتى الآن.