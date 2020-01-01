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وفاة "طبيب الغلابة"

الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "طبيب الغلابة"


القاهرة/سما/

توفي صباح اليوم، الطبيب المصري، محمد مشالي، وهو طبيب اشتهر بأعمال الخير حتى لقب بـ "طبيب الغلابة".

وقال نجله وليد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "انتقل الى رحمة الله تعالى والدي الدكتور محمد عبد الغفار مشالي، والدفن بعد صلاة الظهر بالبحيرة،

وتقول الأنباء، إن طبيب الغلابة (الفقراء)، توفى في منزله، إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

ويشتهر الفقيد في أوساط الفقراء بتقديمه الخدمات الطبية باسعار زهيدة وإجراء الكشوفات بعيادته.

وكان طبيب "الغلابة" قد تخرج من القصر العيني في عام 1968، وتدرج في مسيرته الطويلة في مراتب العمل، وتولى إدارة عدة مستشفيات، وأفسح دائما، على الرغم من مشاغله، هامشا للفقراء في أعماله واهتماماته.

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