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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


غزة / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي.

أسعار الخضروات: 

الملوخية: 1 – 1.5 شيكل

بندورة: 8 – 10 ك = 10 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

خيار حمامات: 8 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 6 ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 8 ك = 10 شيكل

جودة أقل: 1 ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

بامية بلدية: 5 شيكل

بامية مصرية: 4 شيكل

كوسا: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا ثلاجات: 6 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: لا يوجد

بطاطا حلوة: 5 – 7  ك = 10 شيكل

لوبيا: 1ك = 3 شيكل

فاصوليا: 1ك = 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

تومة (وقية): 2.5 شيكل

فلفل: 1ك = 2 شيكل

فليفلة: 3 ك = 10 شيكل

جزر: 2 شيكل

ليمون: 1 ك = 4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

رمان حامض: 3 شيكل

أسعار الفواكه:

شمام: 7- 8 ك = 10 شيكل

بطيخ بدون بزر: 10 ك = 10 شيكل

بطيخ قدوس: 20 ك = 10 شيكل

تفاح لهواني: 5 شيكل

سانتروزة: 4-5 شيكل

خوخ أبو فروة: 5 شيكل

خوخ ملس: 3ك = 10 شيكل

تين: 5 – 6 شيكل

عنب الشيخ عجلين: 5 شيكل

كيوي: 5 شيكل

انجاص: 1ك = 4  شيكل

مانجا شيلي: 6 شيكل

مانجا مايا: 8 شيكل

صبر (25 حبة) = 10 شيكل

 
 
#الخضروات

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