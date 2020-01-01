الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا، وفتشت عددا من المنازل في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد عويضه مسك، عقب دهم منزله وتفتيشه في المدينة.

وأضافت، أن تلك القوات فتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: محمود نافذ القاعود، وزياد ومعاذ الجولاني.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات اذنا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.