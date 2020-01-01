رونالدو ينطق "لفظ الجلالة" في احتفاله مع بنعطية (شاهد)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي يتحدث مع الدولي المغربي مهدي بنعطية لاعب الدحيل القطري.



ويظهر رونالدو وبنعطية في محادثة بالفيديو أمس الأحد، على إحدى تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعي، يحتفلان بلقب الدوري الإيطالي.



وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مبكرا، عقب فوزه على ضيفه سامبدوريا بهدفين نظيفين، أمس الأحد، قبل جولتين من نهاية المسابقة.



وبارك بنعطية الذي لعب سابقا في صفوف يوفنتوس لرونالدو فوزه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي بعد أن انضم لصفوف "السيدة العجوز" قادما من ريال مدريد صيف عام 2018.



وقال النجم البرتغالي رونالدو: "ماروكي (أيها المغربي)، والله، والله".

ورد بنعطية بصرخة احتفال رونالدو التي يتميز بها عند تسجيله للأهداف خلال المباريات.