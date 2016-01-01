غزة: تثبيت حكم الإعدام والسجن بحق قتلة السالمي

غزة / سما /

ثبتت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، أمس الاثنين، حكمًا بالإعدام والسجن، بحق ثلاثة متهمين بالقتل والمشاركة في قتل المواطن مثقال السالمي من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بتاريخ التاسع من نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.

وقالت مصادر عائلية لـ القدس ، إنه تم تثبيت الحكم بالإعدام رميًا بالرصاص على المدان الرئيس بعملية القتل (م.ع)، البالغ نحو 26 عامًا، وذلك باستخدام قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

والمدان الرئيس هو عسكري يعمل لدى قوات أمن غزة، وقد تم فصله من عمله على إثر عملية القتل.

كما ثبت الحكم بحق المُدان الثاني (م. م) 26 عاما بالسجن لمدة عشر سنوات، والمُدان الثالث (م، ط) 25 عامًا بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة التدخل في القتل.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت تلك الأحكام في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني من عام 2018، حيث قدمت عوائل المتهمين استئنافًا لمحاولة تخفيف الحكم.

وأثارت عملية القتل حينها الكثير من الجدل بسبب أنها تمت على خلفية تتعلق بالمذهبية الدينية.