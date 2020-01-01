ممثل الاتحاد الأوروبي بالقدس: عدنان غيث شريك مهم وقلقون للغاية بشأن حيثيات اعتقاله

القدس المحتلة / سما /

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية إن محافظ القدس عدنان غيث شريك مهم، معربا عن قلقه بشأن ظروف اعتقاله.

وجاء في تصريح صادر عن ممثل الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، "إن غيث الذي تم اعتقاله مؤخرا للمرة الثامنة عشرة منذ توليه منصبه، نقل هذه المرة للاعتقال داخل إسرائيل. نحن قلقون للغاية بشأن ظروف وحيثيات اعتقاله".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لطالما دعا إلى الاحترام الكامل للاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية، "كما طالبنا إسرائيل مرارا باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات حقوق الإنسان تجاه جميع السجناء".

وأكد أن "احتجاز الفلسطينيين، الذين يعتبرون "أشخاصًا محميين" بموجب المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة، في السجون في إسرائيل هو انتهاك للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السجناء خارج الأراضي المحتلة". وتابع: "كما يحق للمحتجزين أن يُبلَّغوا بالتهم الموجهة لهم، ويجب أن يُمنحوا حق الوصول إلى المساعدة القانونية، وأن يُحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة أو يُفرج عنهم".