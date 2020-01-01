"حزب الله يلعب بالنار"... نتنياهو ووزير جيشه يتوعدان لبنان برد قوي وحاد...

القدس المحتلة /سما/

هدد رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، حزب الله اللبناني، برد قوي في أعقاب أحداث اليوم جنوب لبنان.



وقال نتنياهو، في أعقاب اجتماع مع غانتس، كل من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الإسرائيلي سيعرض نفسه والبلد الذي يعمل منه للخطر، مضيفًا: "ننظر لمحاولة التسلل إلى إسرائيل بخطورة بالغة".



وتابع نتيناهو: كل من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الإسرائيلي سيعرض نفسه والبلد الذي يعمل منه للخطر، مستدركا: "على حزب الله أن يعرف أنه يلعب بالنار، أنصحه بعدم تكرار الخطأ الذي فعله اليوم".



وذكر "نحن نرى محاولة التسلل إلى أراضينا غاية في الخطورة، حزب الله ولبنان يتحملان المسؤولية، حزب الله يلعب بالنار"، متابعا: نصرالله ارتكب خطأ كبيرا في تقييم إسرائيل لقدرتها على الدفاع عن نفسها ودفع حزب الله ثمنا باهظا لذلك أنصحه بعدم تكرار هذا الخطأ.



من جهته، قال وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس: إن أي عمل ضد إسرائيل سيقابل برد قوي وحاد ومؤلم.





