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توضيح هام من وزارة الخارجية والمغتربين بشأن تنقل وسفر المواطنين

الإثنين 27 يوليو 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح هام من وزارة الخارجية والمغتربين بشأن تنقل وسفر المواطنين


رام الله /سما/

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، توضيح حول إعلان السلطات الأردنية بشأن الفتح الجزئي للمطارات الأردنية اعتباراً من 5 آب القادم، للرحلات من الدول التي صنفت كدول خضراء وفقاً للبرتوكولات الصحية المعتمدة في الأردن الشقيق (٢٢ دولة مبدئياً).

وأكدت الوزارة خلال توضيحها للمواطنين أنها قد ناقشت هذه المسألة مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، وأن هذا الإجراء لا علاقة له إطلاقاً بعمل جسر الملك حسين/ معبر الكرامة، الذي يبقى مغلقاً حالياً بشكل كامل وإلى إشعار آخر.

وأضافت الوزارة: "لا تغيير على ترتيبات سفر المواطنين الفلسطينيين من وإلى الأراضي الفلسطينية، وأن الجانبان الأردني والفلسطيني متفقان على الاستمرار في بذل أقصى الجهود لترتيب تنقل المواطنين الفلسطينيين عبر معبر الكرامة من خلال مجموعات كبيرة (وليس حالات فردية)، يتم التوافق على ترتيب سفرها وبما يراعي الحالة الوبائية في البلدين".


 

#الخارجية والمغتربين #سفر #معبر الكرامة

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