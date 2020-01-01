دحلان: نرفض كل المشاريع المشبوهه وصفقة ترامب ومخططات الضم

غزة /سما/

عبر محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي يوم الاثنين، عن رفضه كل المشاريع والمخططات المشبوهه وصفقة ترمب ومخططات نتنياهو في الضم، مبيناً أنه على يقين تام بان الإرداة الفلسطينية قادرة على مواجهه التحديات.

وتوجه دحلان بالتحية خلال كلمته في احتفال تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة فوج الأمل والمستقبل إلى أولياء الأمور الذين ضحوا بالكثير من أجل هذه اللحظة الجميلة، معبراً عن سعادته مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني وطلبة الثانوية العامة اليوم فرحتهم رغم الحصار والعقوبات الظالمة.

كما توجه بالشكر إلى أسرة التربية والتعليم في فلسطين التي حافظت على المسيرة التعليمية رغم المعيقات، قائلاً: " إن طريقنا طويل وصعب في ظل هذا الاحتلال الجاثم على أرضنا، مؤكداً أن تيار الإصلاح الديمقراطي مع الشراكة الوطنية من أجل التحرر الوطني والعودة الي مسار الديمقراطية الفلسطينية طريقاً وحيدا لاعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة عبر بوابة الانتخابات".

وأضاف دحلان : " نحن مع تحقيق المصالحة وهذا قدرنا وواجب علينا، لذلك اتركوا الخلافات واتفقوا من أجل فلسطين ومن أجل القدس ومن أجل الشهداء والأسرى الأبطال

وكرر تهنئته لأبناء الشعب الفلسطيني المتفوقين قائلاً: "عليكم أن تفرحوا اليوم الذي يليق بكم وبأسركم"

وفي ختام حديثه أردف دحلان : أن هذا الاحتفال بفرحة وسعادة جناها أبنائنا لنا، مؤكداً سنبذل الجهد أنا ورفاقي من أجل دعمهم وووصولهم للجامعة