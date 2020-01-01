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السفير طوباسي يبحث التعاون المشترك بين دولة فلسطين واليونان

الإثنين 27 يوليو 2020 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير طوباسي يبحث التعاون المشترك بين دولة فلسطين واليونان


اثينا /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مع عدد من المسؤولين والفعاليات اليونانية المختلفة، آفاق التعاون المشترك في قطاعات التعليم، والهيئات المحلية، والتعاون التجاري، بين دولة فلسطين واليونان، وبما يخدم مصالح الطرفين.

واستعرض السفير طوباسي في اللقاءات أمام الفعاليات اليونانية، الموقف الفلسطيني الرسمي من مجمل جرائم الاحتلال على مدار ٥٣ عاما من قهر الشعب الفلسطيني، ونوايا إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بالضم، ورؤية القيادة الفلسطينية لعملية سلام جادة برعاية دولية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وسقف زمني محدد  تفضي الي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود ما قبل ٤ حزيران ٦٧، استنادا لحل الدولتين، وإطلاق سراح الأسرى وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي ١٩٤.

من جانبهم، أعرب المسؤولون اليونانيون، خلال اللقاءات، عن تفهمهم لتعقيدات الأوضاع على الأرض في فلسطين، الناجمة عن إجراءات الاحتلال، وعن رغبتهم في رؤية سلام شامل وثابت لكافة الشعوب يعبر عن  تحقيق اماني الشعب الفلسطيني وعن الأمن والاستقرار والازدهار.

#السفير طوباسي #اليونان

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