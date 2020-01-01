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الكيلة تبحث مع الصليب الأحمر الوضع الصحي للأسرى في ظل جائحة كورونا

الإثنين 27 يوليو 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تبحث مع الصليب الأحمر الوضع الصحي للأسرى في ظل جائحة كورونا


رام الله /سما/

 دعت وزيرة الصحة مي الكيلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لحمايتهم خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

وأضافت، خلال لقائها، اليوم الإثنين، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليس دوبوف في رام الله، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خصوصاً المرضى منهم، في وقت لا تقوم به بأي إجراءات من شأنها حماية أرواح الأسرى خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة مستعدة لإرسال وفود عبر الصليب الأحمر للاطمئنان على أوضاع الأسرى داخل السجون ومتابعتهم صحياً.

وتابعت وزيرة الصحة: على الصليب الأحمر والمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المرضى، مؤكدة أن إهمال سلطات الاحتلال بتقديم الخدمات الصحية اللازمة للأسرى المرضى يشكل خطراً على حياتهم، وهو مخالفة لجميع الاتفاقيات الدولية وبينها اتفاقية جنيف الرابعة.

وبحثت وزيرة الصحة مع الصليب الأحمر استكمال برنامج زيارة أهالي الأسرى وفق البروتوكولات الصحية التي أعدتها وزارة الصحة.

#الصحة الفلسطينية #مي الكيلة #الصليب الاحمر

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