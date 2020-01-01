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قرارات مجلس الوزراء.. اعلان موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

الإثنين 27 يوليو 2020 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات مجلس الوزراء.. اعلان موعد عطلة عيد الأضحى المبارك


رام الله /سما/

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اعتماد عطلة العيد من صباح الخميس 30 تموز وحتى مساء الإثنين 3 آب.

وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الوزراء:

*تخصيص مبلغ مالي لمساعدة المواطنين المتضررين من أعمال الهدم التي قامت بها قوات الإحتلال في العام الماضي في حي وادي الحمص في محافظة القدس.

*اعتماد توزيع مساعدات بقيمة 126 مليون شيقل لعدد 115 ألف أسرة محتاجة موزعة بواقع 80 ألف عائلة في غزة و35 ألف عائلة في الضفة الغربية.

*اعتماد خطط العناقيد الزراعية في كل من جنين وطولكرم للأعوام 2020-2022 بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار لكل منهما.

*الإيعاز للدوائر الحكومية المختصة للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة الأغوار.

*المصادقة على عطلة عيد الأضحى المبارك لهذه العام 1441 ه لتبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 30 تموز وحتى مساء الإثنين الموافق 3 آب 2020.

*اعتماد مسمى "بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار" ليكون الإسم الرسمي للبنك الذي تقرر انشاؤه، وسوف يكون أول بنك رقمي في فلسطين

.

*تشكيل لجنة لبحث طلبات تأجير الأراضي الوقفية في أريحا وطوباس والأغوار بهدف تعزيز التنمية في هذه المناطق وزيادة فاعلية الإستثمارات فيها.

#مجلس الوزراء #الحكومة الفلسطينية #محمد اشتيه #عطلة عيد الاضحى

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