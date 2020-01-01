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وزارة الثقافة تنعى الفنان والأكاديمي غاوي غاوي

الإثنين 27 يوليو 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الثقافة تنعى الفنان والأكاديمي غاوي غاوي


رام الله /سما/

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين، د. غاوي ميشيل غاوي، أحد أبرز الموسيقيين الفلسطينيين، ابن مدينة الناصرة، الذي وافته المنية إثر مرض عضال في مدينة نابلس عن عمر ناهز 70 عاماً.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في بيان لوزارة الثقافة: إن رحيل غاوي غاوي خسارة للفن والثقافة الفلسطينية والعربية، وعزاؤنا بإرثه الإبداعي في مجال الثقافة والفنون، والأثر الكبير الذي تركه بين طلبته الذين يحملون ثقافته وإبداعاته التي علمهم وتعلموها من وعيه وفكره الثقافي الوطني الفلسطيني الخلاق.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة من عائلة الفقيد ورفاقه، ومن جموع الفنانين والمثقفين الفلسطينيين، ولزملائه في جامعة النجاح الوطنية.

ويعد الراحل غاوي من أبرز الموسيقيين الفلسطينيين، وأحد أعمدة الموسيقى في فلسطين، وشارك كعضو لجنة تحكيم في عدة برامج غنائية وموسيقية، مثل برنامج "نيو ستار"، وبرنامج "سمعنا صوتك"، كما عمل سابقاً مديراً لفضائية النجاح، وكان أحد مؤسسي كلية الفنون الجميلة في الجامعة وعميدها السابق.

#وزارة الثقافة #نعي #غاوي ميشيل غاوي

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