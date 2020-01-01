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البيت الابيض يؤكد إصابة مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي بكورونا

الإثنين 27 يوليو 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الابيض يؤكد إصابة مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي بكورونا


واشنطن /سما/

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي روبرت أوبراين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن أوبراين الذي يتولى منصبا رئيسيا في الإدارة عزل نفسه ويعمل "من مكان آمن" خارج البيت الأبيض.

وأضافت "كان اختبار أوبراين إيجابيا.. ويعاني من أعراض خفيفة".

ولفت بيان الرئاسة إلى أنه "لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس.. عمل مجلس الأمن القومي سيتواصل دون انقطاع".

وخضع الرئيس الأميركي ترامب أكثر من مرة لاختبار كورونا، لمعرفة ما إن كان قد أصيب بالعدوى، وكانت النتيجة دائما سلبية.

وأصيب عدد من الأشخاص في محيط الرئيس الأميركي بالفيروس وخضعوا للحجر الصحي.

#البيت الابيض #فيروس كورونا #ترامب #روبرت أوبراين

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