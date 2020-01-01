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مسؤول إماراتي يكشف عن حقيقة مرض الوزير قرقاش

الإثنين 27 يوليو 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إماراتي يكشف عن حقيقة مرض الوزير قرقاش


ابو ظبي/سما/

كشف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، محمد الحمادي، عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي عن مرض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

ونفى الحمادي في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخبر، قائلا: "معالي د.أنور قرقاش بخير، ويمارس عمله كوزير دولة للشؤون الخارجية".

وأضاف أنه يريد أن "يوضح الحقائق للمخدوعين، ويرد على المحرضين، وينصح الجاهلين، ومثل هذه الأخبار الملفقة ليست غريبة على منصات الكذب والتزوير".

وتابع: "كل ما في الأمر أن معاليه (قرقاش) أوجعهم بمواقفه وتغريداته، وكالعادة أرادوا أن يخففوا من ألمهم بكذبة يصدقونها".

#انور قرقاش #الامارات

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