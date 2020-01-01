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أول تعليق من نتنياهو على التصعيد في الحدود الشمالية مع لبنان

الإثنين 27 يوليو 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو على التصعيد في الحدود الشمالية مع لبنان


القدس المحتلة /سما/

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التصعيد المفاجئ على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان. 

وقال نتنياهو، في تغريدة له عبر "تويتر": "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية، وعندما أقول نحن، أعني أنا شخصيا ووزير الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع - كلنا معا"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وردت تقارير عن حدث أمني في منظقة "جبل روس" على الحدود مع لبنان، مضيفاً: أن "التفاصيل قيد الفحص".

وقال الإعلام الإسرائيلي: تم إبلاغ نتنياهو فوراً خلال جلسة لحزب الليكود أن إطلاق نار وقع على الحدود مع لبنان.


 

#اسرائيل #نتنياهو #حزب الله #الحدود الشمالية

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