أول تعليق من نتنياهو على التصعيد في الحدود الشمالية مع لبنان

القدس المحتلة /سما/

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التصعيد المفاجئ على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان.

وقال نتنياهو، في تغريدة له عبر "تويتر": "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية، وعندما أقول نحن، أعني أنا شخصيا ووزير الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع - كلنا معا"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه وردت تقارير عن حدث أمني في منظقة "جبل روس" على الحدود مع لبنان، مضيفاً: أن "التفاصيل قيد الفحص".

وقال الإعلام الإسرائيلي: تم إبلاغ نتنياهو فوراً خلال جلسة لحزب الليكود أن إطلاق نار وقع على الحدود مع لبنان.





