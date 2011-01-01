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الأزهر يدين إحراق الصهاينة مسجدًا في الضفة الغربية

الإثنين 27 يوليو 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يدين إحراق الصهاينة مسجدًا في الضفة الغربية


القاهرة /سما/

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قيام جماعة «تاج محير» المتطرفة، فجر اليوم، بإضرام النيران في مسجد «البر والإحسان» بمدينة «البيرة» وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطِّ عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد.

ويلفت مرصد الأزهر إلى تكرار الاعتداءات السافرة من قِبَل المستوطنين المتطرفين على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث يُعدُّ هذا الاعتداء هو الثالث خلال هذا العام، والستِّين منذ عام 2009.

وأكد الأزهر الشريف أن السياسة الصهيونية التي تغضُّ الطرف عن انتهاكات المستوطنين هي السبب الأبرز وراء تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات، مطالبًا بضرورة وضع حدٍّ لعنف وإرهاب الصهاينة للشعب الفلسطيني بصفة عامة، ومقدساته على وجه خاص.

#الازهر الشريف #احراق مسجد #مستوطنون

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