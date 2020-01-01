سلطة المياه تطلق خطة لتنظيم العمل بتوزيع ونقل المياه بالصهاريج

رام الله /سما/

أطلقت سلطة المياه، اليوم الإثنين، خطة لتنظيم توزيع المياه بالصهاريج خلال فترة الطوارئ التي أعلن عنها نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، وفصل الصيف.

وقالت سلطة المياه في بيان لها، إن ذلك سيتم وفق الإجراءات التي تكفل سلامة المياه المنقولة من الناحية الصحية، ابتداء من نقاط التعبئة المعتمدة من قبلها والهيئات المحلية، حتى وصولها إلى المستفيدين إضافة الى الإجراءات الناظمة لعمل تلك الصهاريج.

وأوضحت أن الخطة تهدف إلى التأكد من سلامة ومطابقة الصهاريج المستخدمة في عمليات نقل المياه الصالحة للشرب للشروط الصحية، وضمان وصول مياه صحية وآمنة للمواطنين، من خلال العمل على تحديد نطاق أماكن عمل الصهاريج، وتعبئة المياه من نقاط التعبئة الآمنة، وتفريغها في مناطق التوزيع المعتمدة من قبل سلطة المياه بموجب تصريح النقل.

وأكدت سلطة المياه ان الخطة تعمل على توعية مالكي الصهاريج وسائقيها بمخاطر تلوث صهريج نقل مياه الشرب، وتوعية المواطنين للاهتمام بالإجراءات المتبعة، وإلزام مقدمي خدمات المياه على تطبيق إجراءات مراقبة على جودة المياه من خلال الفحوصات الدورية والعشوائية، والعمل على تنظيم وضبط تزويد المياه بالصهاريج للتجمعات التي لديها شبكات داخلية، وتوجد لديها مشاكل فنية، وصعوبة في توزيع المياه على الأحياء المرتفعة الواقعة ضمن امتيازها.

وشددت على حرصها التقليل من أزمة نقص مياه الشرب في فصل الصيف في المناطق والتجمعات البدوية والمهمشة والتجمعات غير المخدومة بشبكات المياه، والحد من ازمة المياه لبعض المرافق الاقتصادية كالمصانع، والمزارع، والفنادق لتوزيع المياه بعدالة للتجمعات السكانية وفق الموازنة المائية.

ووضعت سلطة المياه جملة من الآليات التي تساهم في الحصول على مياه آمنة اشتملت على توفير المعقمات اللازمة للصهاريج من قبلها ووزارة الصحة، واماكن التعقيم التي يمكن لمالكي أو سائقي الصهاريج الاستعانة بها حال حدوث تلوث.

وقالت إنه إلى جانب التأكد من تطبيق هذه الخطة على جميع مقدمي خدمات المياه في كافة محافظات الضفة، والتي تعنى بتزويد المياه من مصادرها المختلفة مع تركيز أكبر على التجمعات غير المخدومة بشبكات مياه والتجمعات البدوية والمهمشة في محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين.

وستباشر سلطة المياه من خلال فرق العمل الميدانية التي شكلتها العمل على تسجيل وفحص الصهاريج ابتداء من 9 آب من خلال نقاط تم تحديدها في المحافظات المختلفة، والصاق الملصقات الخاصة التي تحمل الرقم المتسلسل للصهريج مع صورته، واسم المحافظة، وشعار قطرة المياه على الصهاريج من الجانبين بعد اعتماد الرقم من فريق الفحص، والتأكد من أن الملصق يحمل نفس الرقم التسلسلي الموجود في شهادة الفحص والمعاينة.