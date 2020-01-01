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بوساطة من الهيئة المستقلة.. توقيع اتفاق بين "حمد والمدهون" لتنظيم عمل وزارة التنمية بغزة

الإثنين 27 يوليو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوساطة من الهيئة المستقلة.. توقيع اتفاق بين "حمد والمدهون" لتنظيم عمل وزارة التنمية بغزة


غزة /سما/

اجتمع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، اليوم الإثنين، مفوض عام الوزارة المكلف من رام الله في قطاع غزة لؤي المدهون، من أجل تنظيم آليات عمل الوزارة، وتجاوز أية خلافات، لضمان استمرار عمل برامج المساعدات الاجتماعية في قطاع غزة، وبما لا يضر بالفئات المهمشة والفقيرة المستفيدة من تلك البرامج.

وبحسب بيان للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، التي لعبت دور الوسيط، فقد تم توقيع الاتفاق بحضور المفوض العام للهيئة عصام يونس، ونائب المدير العام لقطاع غزة جميل سرحان، الذي تم بالتوافق بين الطرفين على أساس الشراكة والتعاون بما يعزز المصلحة العامة وبما يخدم الشرائح الضعيفة والمهمشة في القطاع.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لروح المسؤولية العالية التي أبداها كل من وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، وحمد، والمدهون، والحرص المشترك على عدم الإضرار بمصالح المواطنين في قطاع غزة، والسعي للوصول إلى تفاهم ينأى بهذه الفئات وحقها بالحصول على الخدمات الاجتماعية عن أي خلاف سياسي، صوناً لحقهم في العيش الكريم.

#التنمية الاجتماعية #غزة #غازي حمد #لؤي المدهون #الهيئة المستقلة

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