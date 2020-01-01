لمنع انتخابات جديدة.. مطالبات لغانتس بالتنازل عن شرطه بشأن الميزانية

القدس المحتلة /سما/

طالب وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب أزرق - أبيض، زعيم حزبهم بيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، بالتنازل عن شرطه بإقرار الميزانية العامة لمدة عامين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن أولئك الوزراء بالحكومة والأعضاء في الكنيست، طالبوا غانتس بأن يتمسك بمطلبه بنقل مسؤولية ملف التعامل مع أزمة كورونا، لوزارة الجيش، مقابل تنازله عن شرطه ومطلبه بتمرير الميزانية لعامين.

ووفقًا للهيئة، فإن أولئك يمارسون الضغوط على غانتس تفاديًا لمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذريعة لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة.

ورأى يوعاز هندل وزير الاتصالات الإسرائيلي، بأن الانتخابات في هذه الفترة لا تخدم مصلحة إسرائيل، وأنه من الأفضل الحفاظ على استقرار الحكومة الحالية.

وقال هندل من كتلة "ديرخ ايرتس" التي دخلت الانتخابات الأخيرة ضمن تجمع حزب أزرق - أبيض، إنه لن ينضم إلى حكومة ضائقة برئاسة الليكود في حال أقدم نتنياهو على تبكير الانتخابات.