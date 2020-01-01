الجهاد الإسلامي تدعو لحماية المساجد والتصدي للمستوطنين

غزة /سما/

دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى ضرورة حماية المساجد والتصدي للمستوطنين، بعد جريمة إحراق مسجد البر والإحسان في البيرة على يد مستوطنين فجر اليوم الإثنين.

وقالت الحركة في بيان لها، "إن حماية المساجد والتصدي للمستوطنين لا يتم إلا من خلال المقاومة والمواجهة المباشرة"، مؤكدةً أن المقاومة حق مشروع دفاعًا عن النفس والأرض والمقدسات.

ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها المستوطنون هذا الاٍرهاب بحق المساجد، معتبرةً ذلك بأنه إرهاب منظم، وامتداد لما يجري في المسجد الأقصى من عدوان وحريق ما يزالا مشتعلين بفعل التحريض الذي ترعاه حكومة الاحتلال وتسانده الإدارة الأمريكية وسفيرها فريدمان.

واعتبرت أن "هذه الجريمة الإرهابية تشكل تعديّا خطيراً يمس عقيدة المسلمين في هذه الأشهر الحُرُم وفي أيام مباركة لها فضلها ومكانتها في ديننا وعقيدتنا، وهي صفعة في وجوه كل من يدعون إلى التعايش والتسامح مع الصهاينة المجرمين والحاقدين"، بحسب البيان.

وقالت "إن هذا الحادث الإرهابي بحق مسجد من مساجد فلسطين، يذكرنا بالجرائم والحرائق التي لن تنساها الذاكرة ومنها الحريق الذي استهدف آل دوابشة والطفل أبو خضير وكل الشهداء الذين ارتقوا بفعل جرائم المستوطنين الغاصبين، ويجعلنا كذلك نستحضر جرائم المستوطنين بحق المزارعين والعمال، الأمر الذي يستدعي الوقوف صفاً واحداً في تنظيم العمل الشعبي المقاوم كنهج مستمر للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".