منع استكمال تعبيد طريق ومصادرة آلية في عصيرة القبلية

نابلس /سما/

منعت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، استكمال مشروع تعبيد طريق في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وصادرت آلية كانت تعمل بالمكان بحجة العمل في المنطقة (ج).

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح بأن قوات الاحتلال احتجزت العمال التابعين لشركة المقاولات التي تعمل لليوم الثاني بتعبيد مقطع من الطريق الجديد الواقع شمالي البلدة، كما صادرت إحدى الآليات ونقلتها إلى مستوطنة "جلعاد".

وأوضح أن العمال انتهوا أمس الأحد، من تعبيد جزء من الطريق بطول 800 متر، منها 100 متر فقط تمر بالمنطقة (ج)، وعادوا صباح أمس، لاستكمال الجزء المتبقي وطوله 600 متر.

وأشار إلى أن الطريق الذي بدأ المجلس القروي بشقه قبل خمس سنوات لخدمة المحاجر والكسارات غربي البلدة، يصل طوله الكلي إلى 3 كم، وقد تم شق نصفه والبدء بتعبيده، فيما يجري استكمال شق النصف الآخر.