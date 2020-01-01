  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منع استكمال تعبيد طريق ومصادرة آلية في عصيرة القبلية

الإثنين 27 يوليو 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
منع استكمال تعبيد طريق ومصادرة آلية في عصيرة القبلية


نابلس /سما/

 منعت قوات الاحتلال اليوم الإثنين، استكمال مشروع تعبيد طريق في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وصادرت آلية كانت تعمل بالمكان بحجة العمل في المنطقة (ج).

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح بأن قوات الاحتلال احتجزت العمال التابعين لشركة المقاولات التي تعمل لليوم الثاني بتعبيد مقطع من الطريق الجديد الواقع شمالي البلدة، كما صادرت إحدى الآليات ونقلتها إلى مستوطنة "جلعاد".

وأوضح أن العمال انتهوا أمس الأحد، من تعبيد جزء من الطريق بطول 800 متر، منها 100 متر فقط تمر بالمنطقة (ج)، وعادوا صباح أمس، لاستكمال الجزء المتبقي وطوله 600 متر.

وأشار إلى أن الطريق الذي بدأ المجلس القروي بشقه قبل خمس سنوات لخدمة المحاجر والكسارات غربي البلدة، يصل طوله الكلي إلى 3 كم، وقد تم شق نصفه والبدء بتعبيده، فيما يجري استكمال شق النصف الآخر.

#قوات الاحتلال #بلدة عصيرة القبلية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: تل ابيب تضاعف الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية... لهذا السبب

دولة عربية تعلن انتصارها على "كورونا" وتستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الموعد

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

حماس تعلن إصابة رئيس الحركة بالخارج بفيروس كورونا

غنت من أشعاره فيروز .. وفاة المؤرخ و الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية

حماس تعلق على مقتل أمين سر حركة فتح في بلاطة

الأخبار الرئيسية

الصحة تسجل 333 إصابة جديدة وتعلن ارتفاع نسبة التعافي وانخفاض الإصابات

اشتية : لن نتسلم "المقاصة" عن الشهر الجاري ومساء اليوم سنعلن عن اجراءات عيد الاضحى

هنية يكشف : رفضنا عرضاً مؤخرا بـ 15 مليار دولار كمشاريع في غزة مقابل إنهاء المقاومة

سابقة هي الأولى من نوعها.. محكمة إسرائيلية تنفذ قرار بالاستيلاء على راتب أسير

ضابط إسرائيلي : حرب غزة تذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفعناه