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قلقيلية: قرار بإخلاء التربية وإغلاق قسم الولادة بمستشفى الوكالة لاكتشاف إصابات بكورونا

الإثنين 27 يوليو 2020 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: قرار بإخلاء التربية وإغلاق قسم الولادة بمستشفى الوكالة لاكتشاف إصابات بكورونا


قلقيلية /سما/

قرر محافظ قلقلية اللواء رافع رواجبة واستنادا الى البروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة وبعد الرجوع الى جهات الاختصاص فقد تم اخلاء مبنى مديرية التربية والتعليم في المحافظة حتى يتسنى لطواقم الدفاع المدني القيام بأعمال التعقيم وذلك بعد تسجيل اصابة لاحد العاملين في المديرية.

وقال محافظ قلقلية في تصريح صحفي صادر عنه انه تم اغلاق قسم الولادة في مشفى الوكالة في المدينة ليتسنى للطواقم المختصة تعقيم القسم، كما تم اغلاق احد المطاعم لنفس الأسباب
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#قلقيلية #فيروس كورونا

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