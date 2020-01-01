تعرض الفنانة أصالة والإعلامية بسمة وهبة لحادثة في البحر

وكالات / سما /

نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو لحادث تعرضت له هي والفنانة أصالة بعد اصطدام دراجتهما المائية بصخرة في بحر الإسكندرية شمال مصر.

وقالت وهبة في تعليق أرفقته بالفيديو: أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة..أصاله كانت سايقة الجيت سكي بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي عالصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع".

وتابعت: "أصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي".

وأضافت: " شكرا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك، شكرا أصالة إنك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايما بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلة وشكرا للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة. وشكرا لعلي البحار .. وجدعنتك دي مش غريبة على أهل اسكندرية الحمدلله 100 مرة ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".

كما طمأنت أصالة جمهورها على حسابها الشخصي عبر قصص "إنستغرام" قائلة: "أنا كويسة والله بس أنا كويسة لأني متعودة عالوقعات.. أكثر وحدة بتوقع بالعالم أظن أني باخد أوسكار وقعات.. أنا بحب الجيت سكي وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم.. ماحبش ألعب مثل الماما ولكن ألعب مثل الأولاد الصغيرين".

وأضافت: "اليوم وقعنا، الوقعة كانت بسيطة بالنسبة لي .. الحمد لله على سلامة بسمة، بسمة وقعت وقعة غريبة جدا، فجأة طارت، كيف؟ ما بعرف".

وتابعت: "ياريت حد كان صورنا من فوق، كانت وقعة كوميدية. عموما كله تمام الحمد لله أحنا كويسين".

وشكرت الجميع على الإطمئنان عليها، مشيرة إلى أن بسمة وهبة سقطت على رأسها وتعرضت لبعض الخدوش إلا أنها بخير.