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20 شخصا يهبون من أجل إنقاذ بومة سقطت في بئر!

الإثنين 27 يوليو 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
20 شخصا يهبون من أجل إنقاذ بومة سقطت في بئر!


وكالات / سما /

نفذت فرقة إنقاذ متطوعة عملية معقدة لإنقاذ بومة نسرية صغيرة من بئر قلعة سابقة في بلدة باد زيجبيرج، حسبما ذكرت الشرطة الأحد.

وتم إبلاغ الشرطة أول مرة ظهيرة السبت من جانب أحد أفراد الشعب الذي سمع صوت البومة يخرج من البئر، وفقا لما ذكرته الشرطة في بيان.

ومع ذلك، ولدى وصولهم إلى الموقع، لم ير المنقذون أي علامة على وجود البومة في البئر التي يصل عمقها إلى 40 مترا.

وتم إنزال جهاز قياس خاص إلى البئر واكتشف الجهاز مستويات منخفضة من الأكسجين في الأسفل.

وتم العثور على الطائر الصغير، وهي بومة نسرية أوراسية، أخيرا باستخدام كشاف ومنظار مكبر .

وذكر بيان الشرطة أن عملية الإنقاذ استغرقت ثلاثة ساعات ونصف الساعة بمشاركة 20 شخصا.

#بومة #بئر

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