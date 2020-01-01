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"تويتر" تدرس فرض رسوم اشتراك بعد تدني الإيرادات

الإثنين 27 يوليو 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" تدرس فرض رسوم اشتراك بعد تدني الإيرادات


وكالات / سما /

تدرس شركة "تويتر" فرض رسوم إشتراك على مستخدميها، وذلك في أعقاب انخفاض حاد في نسبة الإيرادات إثر أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت "تويتر" الخميس عن إيرادات إعلانات الربع الثاني والتي بلغت قيمتها 562 مليون دولار، أي بانخفاض 23٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، جاك دورسي، إن الشركة تفكر في طرق إضافية لكسب المال من مستخدميها، بما في ذلك من خلال نموذج اشتراك مدفوع.

ورجح دورسي أن تطلق الشركة بعض الاختبارات خلال العام الجاري حول الرسوم الجديدة وبأساليب مختلفة، في إطار مساعيها إلى تنويع مصادر إيراداتها. حسب تصريحات نشرتها "سي أن أن".

وركزت "تويتر" على تقديم خدمة مجانية وكسب المال عن طريق السماح للعلامات التجارية باستهداف الإعلانات للملايين من مستخدميها.

وقال دورسي: "نريد أن نتأكد من أن أي خط جديد من الإيرادات يكمّل أعمالنا الإعلانية. نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك منصة يكون فيها الاشتراك مكملاً".

#تويتر

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