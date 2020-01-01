  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 27 يوليو 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

ركزت الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد في إسرائيل، كذلك استمرار التظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "هآرتس":

- متظاهرون يطالبون بفتح تحقيق مع وزير الأمن الداخلي لطلبة من قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية الحد من التظاهرات ضد نتنياهو

- حفلة كورونا:مصابون بالكورونا شوهدوا يقيمون حفلة في فندق في بئر السبع

- الجيش يعزز قواته في الشمال خوفاً من رد انتقامي من حزب الله

- 34282 حالة كورونا نشطة بين الإسرائيليين

- الشاباك عزز الحراسة على نتنياهو وقلق من العنف ضد المتظاهرين

- في خطوة غير عادية: ماندلبليت سحب من دان إلداد صلاحية متابعة التحقيق في قضية "البعد الخامس"

- طبيب إسرائيلي: في الشتاء المستشفيات ستصل لنسبة إشغال 250%

* "يديعوت أحرنوت":

- 1106حالة كورونا جديدة بين الإسرائيليين في الـ24ساعة الماضية

- مقربون من نتنياهو: المستشار القضائي قرر إسقاط نتنياهو بأي ثمن

- وزير الأمن الداخلي يضغط على الشرطة للحد من التظاهرات ضد نتنياهو

- رئيسة لجنة كورونا في الكنيست: "من حقي الجدل مع رئيس الحكومة"

- نتنياهو يطلب من ميري ريجف تحضير خطة لاستئناف الطيران لقبرص واليونان ودول خضراء أخرى 

- تقديرات: حزب الله أوقف عملية ضد الجنود الإسرائيليين في اللحظات الأخيرة

- مواجهة متعددة الجبهات بين الصين والولايات المتحدة ومنها جبهة كورونا

- ترمب: المتظاهرون فوضويون ويكرهون الولايات المتحدة

- العاملون في مختبرات كورونا يهددون ببدء خطوات احتجاجية

* "معاريف":

- الكنيست ستصادق على المنحة المالية اليوم

- الكشف عن تسجيل المكالمات بين وزير الأمن الداخلي وقائد لواء القدس حول التظاهرات ضد نتنياهو

- تقديرات الجيش الإسرائيلي:حزب الله لن يقبل أقل من المس بجنود إسرائيليين

- شركة أمريكية تدرس إجراء تجارب لعلاج كورونا على مرضى في "إسرائيل"

- فتى يبلغ من العمر 15 عامًا اكتشف خرق أمني في نظام فواتير سمح بالوصول إلى تفاصيل مئات الآلاف من العملاء في إسرائيل

- هجوم شديد اللهجة من رئيس الكنيست على المستشار القضائي للحكومة

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: تل ابيب تضاعف الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية... لهذا السبب

عائلة البلبيسي بغزة والشتات: نرفض إقامة بيت عزاء حتى يأخذ القانون مجراه

دولة عربية تعلن انتصارها على "كورونا" وتستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الموعد

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

حماس تعلن إصابة رئيس الحركة بالخارج بفيروس كورونا

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

الأخبار الرئيسية

الصحة تسجل 333 إصابة جديدة وتعلن ارتفاع نسبة التعافي وانخفاض الإصابات

اشتية : لن نتسلم "المقاصة" عن الشهر الجاري ومساء اليوم سنعلن عن اجراءات عيد الاضحى

هنية يكشف : رفضنا عرضاً مؤخرا بـ 15 مليار دولار كمشاريع في غزة مقابل إنهاء المقاومة

سابقة هي الأولى من نوعها.. محكمة إسرائيلية تنفذ قرار بالاستيلاء على راتب أسير

ضابط إسرائيلي : حرب غزة تذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفعناه