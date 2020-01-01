أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ركزت الصحف الإسرائيلية، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" المستجد في إسرائيل، كذلك استمرار التظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "هآرتس":

- متظاهرون يطالبون بفتح تحقيق مع وزير الأمن الداخلي لطلبة من قائد لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية الحد من التظاهرات ضد نتنياهو

- حفلة كورونا:مصابون بالكورونا شوهدوا يقيمون حفلة في فندق في بئر السبع

- الجيش يعزز قواته في الشمال خوفاً من رد انتقامي من حزب الله

- 34282 حالة كورونا نشطة بين الإسرائيليين

- الشاباك عزز الحراسة على نتنياهو وقلق من العنف ضد المتظاهرين

- في خطوة غير عادية: ماندلبليت سحب من دان إلداد صلاحية متابعة التحقيق في قضية "البعد الخامس"

- طبيب إسرائيلي: في الشتاء المستشفيات ستصل لنسبة إشغال 250%

* "يديعوت أحرنوت":

- 1106حالة كورونا جديدة بين الإسرائيليين في الـ24ساعة الماضية

- مقربون من نتنياهو: المستشار القضائي قرر إسقاط نتنياهو بأي ثمن

- وزير الأمن الداخلي يضغط على الشرطة للحد من التظاهرات ضد نتنياهو

- رئيسة لجنة كورونا في الكنيست: "من حقي الجدل مع رئيس الحكومة"

- نتنياهو يطلب من ميري ريجف تحضير خطة لاستئناف الطيران لقبرص واليونان ودول خضراء أخرى

- تقديرات: حزب الله أوقف عملية ضد الجنود الإسرائيليين في اللحظات الأخيرة

- مواجهة متعددة الجبهات بين الصين والولايات المتحدة ومنها جبهة كورونا

- ترمب: المتظاهرون فوضويون ويكرهون الولايات المتحدة

- العاملون في مختبرات كورونا يهددون ببدء خطوات احتجاجية

* "معاريف":

- الكنيست ستصادق على المنحة المالية اليوم

- الكشف عن تسجيل المكالمات بين وزير الأمن الداخلي وقائد لواء القدس حول التظاهرات ضد نتنياهو

- تقديرات الجيش الإسرائيلي:حزب الله لن يقبل أقل من المس بجنود إسرائيليين

- شركة أمريكية تدرس إجراء تجارب لعلاج كورونا على مرضى في "إسرائيل"

- فتى يبلغ من العمر 15 عامًا اكتشف خرق أمني في نظام فواتير سمح بالوصول إلى تفاصيل مئات الآلاف من العملاء في إسرائيل

- هجوم شديد اللهجة من رئيس الكنيست على المستشار القضائي للحكومة