مناشده عاجلة للرئيس عباس ورئيس الوزراء

رام الله / سما /

رساله من الاخوه العالقين في جمهوريه الهند وعددهم ثمانيه عشر رجل وسيده من حاملي الجواز الفلسطيني من ابناء قطاع غزة نناشد السيد الرئيس ابو مازن ودولة الوزراء الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء والسيد الدكتور رياض المالكي وزير الخارجيه أن يساعدونا ويعملوا على عودتنا الى اهلنا واسرنا في غزة من خلال التنسيق مع الحكومه الهنديه والاردنيه أو المصريه حيث الاغلاق في الهند منذ أكثر من ثلاث اشهر عدد حالات الاصابات تزداد اكثر من 49000 حاله يوميا والامور في تدحرج مستمر نحو الاسواء وقد أستنزفت كافة امكانياتنا الماديه والمعنويه .

وقد خاطبنا جميع المسؤولين بدون رد ايجابي لحل المشكله فقط تسويف ويطلبوا منا الانتظار لحين فتح المطارات رسميا نرجوكم ونتوسل اليكم بوضع حد لهذه المأساه وهذا أبسط حقوقنا كمواطنين فلسطينين.

