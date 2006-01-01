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بالنتائج.. افتتاح بطولة الأكاديميات الأولى بقطاع غزة

الإثنين 27 يوليو 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالنتائج.. افتتاح بطولة الأكاديميات الأولى بقطاع غزة


غزة / سما /

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بطولة الأكاديميات الأولى, التي تجري على ملعب اليرموك بغزة, بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وفي فئة مواليد 2008-2009, فاز فريق أكاديمية تشامبيونز "أ" على النجوم (3-0), والهدف على الوحدة (2-1), وذلك لحساب المجموعة الأولى.

أما في المجموعة الثانية, فقد انتصر فريق أكاديمية المحترفين "ب" على تشامبيونز "ب" (3-1), بينما تفوق فريق أكاديمية المحترفين "أ" على سكور (4-1), ضمن المجموعة الثالثة.

وفي فئة مواليد 2006-2007, تفوق فريق أكاديمية المحترفين على تشامبيونز "ب" (1-0), لحساب المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية, فاز فريق أكاديمية تشامبيونز "أ" على سكور (3-1), وتعادل القلعة مع الهدف (1-1).

#الأكاديميات #غزة #الاتحاد الفلسطيني

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