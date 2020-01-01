  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صور : الفنان البريطاني الغامض يتبرع بثلاثة أعمال فنية لدعم مشفى في فلسطين

الإثنين 27 يوليو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : الفنان البريطاني الغامض يتبرع بثلاثة أعمال فنية لدعم مشفى في فلسطين


رام الله / سما /

تبرع الفنان البريطاني بانكسي (الملقب بالفنان الغامض) بثلاثة أعمال فنية (لوحات) تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة المهاجرين وذلك لجمع الأموال من أجل مشفى في فلسطين.

وبحسب موقع "ذا ناشينال"، تبرع الفنان البريطاني بشكل شخصي بعمل فني مقسم إلى ثلاثة أقسام إلى معرض "سوثبي" (للمزاد الخيري).

تم تعليق العمل، الذي يحمل عنوان "مشهد البحر الأبيض المتوسط لعام 2017"، في الأصل في فندق في بيت لحم، وهو فندق تم إنشاؤه على بعد أمتار من حاجز الضفة الغربية.

في حين تبدو ملامح الرسومات على أنها مشهد كلاسيكي، إلا أن ثلاثي اللوحات يحتوي بالفعل على رسالة قوية مشحونة سياسياً بشأن المزيد من الانتباه. 

تتناثر المنحدرات العاصفة والبحار المنهارة مع سترات النجاة والعوامات البرتقالية الزاهية، ويتم غسلها على الشاطئ دون وجود ناجين في الأفق. 

ويقدر بيعها بمبلغ يتراوح بين 800 ألف جنيه إسترليني و 1.2 مليون جنيه إسترليني.

يقول أليكس برانتشيك، رئيس الفن المعاصر الأوروبي في سوثبي: 

"هذه اللوحة الثلاثية معلقة في معارض سوثبي إلى جانب أعمال بعض أعظم رسامي المناظر الطبيعية في التاريخ، بما في ذلك بيلوتو وفان جوين وتورنر". 

سوف تذهب عائدات بيع العمل (مشهد البحر الأبيض المتوسط لعام 2017) نحو بناء وحدة للسكتة الدماغية الحادة ومعدات إعادة تأهيل الأطفال لمستشفى جمعية بيت لحم العربية لإعادة التأهيل (BASR) في بيت لحم.

11
12
13

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: تل ابيب تضاعف الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية... لهذا السبب

عائلة البلبيسي بغزة والشتات: نرفض إقامة بيت عزاء حتى يأخذ القانون مجراه

دولة عربية تعلن انتصارها على "كورونا" وتستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الموعد

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

حماس تعلن إصابة رئيس الحركة بالخارج بفيروس كورونا

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره التركي رجب طيب اردوغان..

الأخبار الرئيسية

الصحة تسجل 333 إصابة جديدة وتعلن ارتفاع نسبة التعافي وانخفاض الإصابات

اشتية : لن نتسلم "المقاصة" عن الشهر الجاري ومساء اليوم سنعلن عن اجراءات عيد الاضحى

هنية يكشف : رفضنا عرضاً مؤخرا بـ 15 مليار دولار كمشاريع في غزة مقابل إنهاء المقاومة

سابقة هي الأولى من نوعها.. محكمة إسرائيلية تنفذ قرار بالاستيلاء على راتب أسير

ضابط إسرائيلي : حرب غزة تذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفعناه