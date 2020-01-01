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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

الإثنين 27 يوليو 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك


رام الله / سما /

 أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ هو الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وحث المفتي على التقرب إلى الله تعالى بأعمال البر والتقوى خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة، ففي الحديث "ما العملُ في أيامٍ أفضلَ منها في هذه. قالوا : ولا الجهادُ ؟ قال: ولا الجهادُ، إلا رجلٌ خرجَ يخاطِرُ بنفسِه ومالِه، فلم يرجِعْ بشيءٍ" (صحيح البخاري، كتاب الجمعة، أبواب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق).

واكد على سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ). (صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس)

وناشد المواطنين الالتزام بقرارات الجهات الصحية والمختصة، في الأمور الوقائية والصحية والسلامة والحفاظ على الصحة العامة، وبخاصة مع انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع، وحث سماحته الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين، سائلين الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء والوباء عن العالم أجمع.

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