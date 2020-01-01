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إيدرسون يعيد القفاز الذهبي للسيتي

الإثنين 27 يوليو 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيدرسون يعيد القفاز الذهبي للسيتي


وكالات / سما /

حقق البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي, جائزة "القفاز الذهبي" كأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وفاز إيدرسون بالجائزة بعدما بات الحارس الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في المسابقة خلال هذا الموسم بواقع 16 مباراة، إثر نجاحه في عدم استقبال أهداف خلال مواجهة مانشستر سيتي ضد ضيفه نوريتش سيتي (5-0).

وتفوق إيدرسون على نيك بوب حارس مرمى بيرنلي، الذي خسر السباق في الجولة الأخيرة بعدما استقبل أهدافا خلال خسارة فريقه ضد برايتون (1-2).

وقبل الجولة الأخيرة، كان إيدرسون وبوب يتساويان في صدارة ترتيب الجائزة, بعدما كان كل حارس فيهما محافظا على نظافة شباكه في 15 مباراة.

وأصبح إيدرسون أول حارس من مانشستر سيتي يتوج بالجائزة منذ جو هارت حارس الفريق الأسبق وبيرنلي الحالي، حينما توّج الأخير بها في موسم 2014-2015.

فضلا عن ذلك، فإن السيتي بات أكثر فريق توّج حراسه بجائزة "القفاز الذهبي" بواقع 5 مرات متفوقا على تشيلسي وليفربول, الذين توج حراسهما بالجائزة في 4 مناسبات.

وللمرة الثانية على التوالي، يأتي حارس برازيلي ويفوز بجائزة "القفاز الذهبي"، إذ توج بها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في الموسم الماضي بعدما حافظ على نظافة شباكه في 21 مباراة.

#إيدرسون #مانشستر سيتي #القفاز الذهبي

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