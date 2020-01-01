جوارديولا يُوجه رسالة تحذيرية إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه سيصل لمباراة ريال مدريد في أفضل الظروف، مشدداً في سياق آخر، على أن كيفن دي بروين لاعب رائع سواء في الصناعة أو التسجيل.

وفاز مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على نويروتش سيتي بخمسة أهداف دون مقابل، وهذه هي آخر مباراة يخوضها الفريق السماوي قبل مواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “مواجهة ريال مدريد؟ إنها بطولة مختلفة. غداً سنرتاح وبعد ذلك سنستعد للمباراة، سنحاول أن نقدم في مباراة جيدة وهذا كل شيء. وسنصل في أفضل الظروف”.

وحول معادلة دي بروين لرقم تييري هنري، قال جوارديولا: “الجميع يعرف ذلك. كان في وسائل الإعلام. قلت له: العب، ولا تركز كثيراً عليه. قام بأسيست واحد، وبالتالي سيشارك السجل مع تييري هنري. كان من الممكن كسر الرقم بسهولة”.

وتابع: “الهدف الثاني لدي بروين كان رائعاً وأعجبني فعلاً. نحن نعلم مدى قدرته على الصناعة ومدى جودته ولكننا بحاجة لأهدافه كذلك، واليوم كان قد سجّل هدفين مميزين”.

وبخصوص تتويج إديرسون مورايس، بجائزة القفاز الذهبي، قال: “يستحقها، لقد قدم موسماً ممتازاً، وأعتقد أن التصديين اليوم يدلّان على أنه يستحق ما قام به. نحن في النادي ممتنّون له كثيراً، وكذلك سعداء بهذه الجائزة”.