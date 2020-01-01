  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوارديولا يُوجه رسالة تحذيرية إلى ريال مدريد

الإثنين 27 يوليو 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يُوجه رسالة تحذيرية إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه سيصل لمباراة ريال مدريد في أفضل الظروف، مشدداً في سياق آخر، على أن كيفن دي بروين لاعب رائع سواء في الصناعة أو التسجيل.

وفاز مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد على نويروتش سيتي بخمسة أهداف دون مقابل، وهذه هي آخر مباراة يخوضها الفريق السماوي قبل مواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “مواجهة ريال مدريد؟ إنها بطولة مختلفة. غداً سنرتاح وبعد ذلك سنستعد للمباراة، سنحاول أن نقدم في مباراة جيدة وهذا كل شيء. وسنصل في أفضل الظروف”.

وحول معادلة دي بروين لرقم تييري هنري، قال جوارديولا: “الجميع يعرف ذلك. كان في وسائل الإعلام. قلت له: العب، ولا تركز كثيراً عليه. قام بأسيست واحد، وبالتالي سيشارك السجل مع تييري هنري. كان من الممكن كسر الرقم بسهولة”.

وتابع: “الهدف الثاني لدي بروين كان رائعاً وأعجبني فعلاً. نحن نعلم مدى قدرته على الصناعة ومدى جودته ولكننا بحاجة لأهدافه كذلك، واليوم كان قد سجّل هدفين مميزين”.

وبخصوص تتويج إديرسون مورايس، بجائزة القفاز الذهبي، قال: “يستحقها، لقد قدم موسماً ممتازاً، وأعتقد أن التصديين اليوم يدلّان على أنه يستحق ما قام به. نحن في النادي ممتنّون له كثيراً، وكذلك سعداء بهذه الجائزة”.

#بيب جوارديولا #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

المالية تعلن موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

يديعوت: تل ابيب تضاعف الضغط على حركة حماس بالضفة الغربية... لهذا السبب

عائلة البلبيسي بغزة والشتات: نرفض إقامة بيت عزاء حتى يأخذ القانون مجراه

دولة عربية تعلن انتصارها على "كورونا" وتستعد للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل الموعد

عشيرة "الحسنات" تُصدر بياناً بشأن خبر اعتقال داعية من أبنائها بالسودان

حماس تعلن إصابة رئيس الحركة بالخارج بفيروس كورونا

غزة: التنمية الاجتماعية توضح تفاصيل قرار منع ازدواجية توزيع المساعدات للحالات الإنسانية

الأخبار الرئيسية

اشتية : لن نتسلم "المقاصة" عن الشهر الجاري ومساء اليوم سنعلن عن اجراءات عيد الاضحى

سابقة هي الأولى من نوعها.. محكمة إسرائيلية تنفذ قرار بالاستيلاء على راتب أسير

هنية يكشف : رفضنا عرضاً مؤخرا بـ 15 مليار دولار كمشاريع في غزة مقابل إنهاء المقاومة

ضابط إسرائيلي : حرب غزة تذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفعناه

20200727073920

واللا العبري : حزب الله أرجأ هجوما بسبب حشد قوات