وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، يرفض تدريب برشلونة الإسباني خلفا للمدرب كيكي سيتين.

وقد يلجأ برشلونة لإقالة سيتين، في حال عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصةً بعد ضياع الليغا وكأس الملك أيضا.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن بوكيتينو ليس على استعداد لتولي تدريب البلوغرانا، نظرًا لارتباطه الوثيق بفريقه السابق إسبانيول، الغريم التقليدي للبارسا في إقليم كاتالونيا.

ولا يشغل بوكيتينو أي منصب منذ رحيله عن تدريب توتنهام، حيث فضّل الانتظار لنهاية الموسم، وتولي قيادة فريق من نقطة الصفر.

ويعتبر الثلاثي، رونالد كومان ولوران بلان وتشافي هيرنانديز، أبرز المرشحين لخلافة سيتين، بحسب تقارير صحفية.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، على ملعب كامب نو، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى (1-1).