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نادي الأسير: الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين من الضفة

الإثنين 27 يوليو 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من الضفة.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة السموع في الخليل وهم: عيسى موسى الحوامدة، ومحمد إبراهيم الحوامدة، والأسير السابق أيمن علي أبو عرقوب.

ومن بلدة عناتا ومخيم شعفاط في القدس، اعتقل الاحتلال كلاً من: يعقوب قواسمي، وعبد الله البكري، وعلي الرشق، ورأفت كيالي.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من جنين وهما: ماهر عبد اللطيف الأخرس من بلدة سيلة الظهر، وعمارة عبد اللطيف فشافشة من بلدة جبع وهما أسيران سابقان.

#الاحتلال

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