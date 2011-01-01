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سابقة هي الأولى من نوعها.. محكمة إسرائيلية تنفذ قرار بالاستيلاء على راتب أسير

الإثنين 27 يوليو 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة هي الأولى من نوعها.. محكمة إسرائيلية تنفذ قرار بالاستيلاء على راتب أسير


وكالات

قررت محكمة إسرائيلية الاستيلاء على راتب أحد الأسرى، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ صدور الأمر العسكري الخاص بمصادرة رواتب الأسرى.

وذكر موقع "كيبا" العبري أن المحكمة المركزية في "تل أبيب" رفضت أمس التماساً قدمه والد الأسير فخري زهير منصور عمر، وذلك رفضاً لقرار مصادرة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية كرواتب بقيمة عشرات آلاف الشواقل.

وذكر الموقع أن الحديث يدور عن أسير محكوم بالسجن لمدة 17 عاماً بعد إدانته بالمساعدة على تنفيذ عمليات ونقل منفذ العملية في سوق الخضيرة بالعام 2002 والتي قتل فيها 6 إسرائيليين.

في حين يأتي هذا القرار غير المسبوق بعد أيام من إعلان وزير الجيش بيني غانتس عن تجميد تنفيذ أمر مصادرة رواتب الأسرى لثلاثة أشهر إضافية وهو الأمر الذي يحذر فيه البنوك من مغبة تحويل رواتب الأسرى.

#محكمة #اسير #راتب #استيلاء

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